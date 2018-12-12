Цитата: Маркс:

Примерно так я и думал, но все равно, тоже из принципа схожу, подам прошение, чтобы на мои кровные в Куршевеле икрой из пушек не стреляли. И еще сменю этот дебильный банк из принципа, но все равно гарантий от банкирского произвола никаких не будет. Одно успокаивает, что все банкиры и так на халяву живут, не по законам библейским, поэтому потом по любому будут жариться на пригорающих сковородах без масла.





Из свежего по теме. Спустя чуть более, чем два месяца, деньги на счет вернули. До этого недели за две на сайта халыка была накатана жалоба. Вот соизволили ответить, мол извиняются и все возвращено.



Еще немного торчания в банке в очереди, и вот карта закрыта....