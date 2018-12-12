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§ NG.kz
О незаконном взимании банковской комиссии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34593
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни для кого не секрет, что многие из нас ввиду различных причин вынуждены обращаться в коммерческие банки для получения кредитов, в том числе потребительских, товарных и иных. При этом, зачастую граждане, находясь в затруднительных жизненных ситуациях, вынуждены практически не глядя подписывать кредитные договоры, в которых содержится такой вид банковской комиссии как «ежемесячная комиссия за обслуживание займа».
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§ Sniper
Re: О незаконном взимании банковской комиссии
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.12.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В процентах банковского обслуживания спрятаны те деньги, которые банк должен уплатить инвестору, который финансирует банк. Вы обратились в банк за кредитом. У банка своих денег. Он перезанял деньги у другого банка. Все довольны. Кроме вас.
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§ Маркс
Re: О незаконном взимании банковской комиссии
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще некоторые банки подписывают на банковские услуги без согласия клиента. Недавно узнал, что один из банков подписал меня на услугу SMS банкинг. Случайно увидел, что списывают уже третий месяц по 200 тенге. Но самое интересное, что при этом сама услуга не предоставлялась. По телефону вроде бы услугу сняли, но чтобы вернуть деньги нужно обязательно идти в банк. Там видимо выставят тренированного менеджера, который будет с пеной у рта доказывать, что клиент не прав, виноват сотовый оператор, телефон не той системы.

А что, с каждого клиента по 600 тенге - это получается ... со 100000 клиентов по 600 тенге ... это будут ... сумасшедшие деньги. Вот так и несут нас на своих плечах к светлому будущему не только бизнесмены-олигархи, но и банкиры тоже. Спасибо им большое от всего трудового народа!
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§ Rexyn
О незаконном взимании банковской комиссии
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 94
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 12.12.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
чтобы вернуть деньги нужно обязательно идти в банк.


От себя скажу, ибо знаю эту ситуацию по себе: добиться подачи заявления все же можно, но... "произошел сбой, все заявления рассматриваются в порядке очереди в головном офисе, сколько ждать - не известно"
Жду с 19 октября.... из принципа.
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§ Маркс
О незаконном взимании банковской комиссии
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.12.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
От себя скажу, ибо знаю эту ситуацию по себе: добиться подачи заявления все же можно, но... "произошел сбой, все заявления рассматриваются в порядке очереди в головном офисе, сколько ждать - не известно"
Жду с 19 октября.... из принципа.

Примерно так я и думал, но все равно, тоже из принципа схожу, подам прошение, чтобы на мои кровные в Куршевеле икрой из пушек не стреляли. И еще сменю этот дебильный банк из принципа, но все равно гарантий от банкирского произвола никаких не будет. Одно успокаивает, что все банкиры и так на халяву живут, не по законам библейским, поэтому потом по любому будут жариться на пригорающих сковородах без масла.
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§ Rexyn
О незаконном взимании банковской комиссии
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 94
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.12.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Примерно так я и думал, но все равно, тоже из принципа схожу, подам прошение, чтобы на мои кровные в Куршевеле икрой из пушек не стреляли. И еще сменю этот дебильный банк из принципа, но все равно гарантий от банкирского произвола никаких не будет. Одно успокаивает, что все банкиры и так на халяву живут, не по законам библейским, поэтому потом по любому будут жариться на пригорающих сковородах без масла.


Из свежего по теме. Спустя чуть более, чем два месяца, деньги на счет вернули. До этого недели за две на сайта халыка была накатана жалоба. Вот соизволили ответить, мол извиняются и все возвращено.

Еще немного торчания в банке в очереди, и вот карта закрыта....
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