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§ NG.kz
Назарбаев подписал закон о едином совокупном платеже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34593
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки по вопросам занятости населения, которыми устанавливается размер единого совокупного платежа (ЕСП) для неформально занятых.
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§ alex_60
Назарбаев подписал закон о едином совокупном платеже
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
безработные, неимущие, ищите деньги, что бы отдать дяде.

[Исправлено: alex_60, 27.12.2018 - 15:52]
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§ Гога
Re: Назарбаев подписал закон о едином совокупном платеже
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.12.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дед Мороз вам подарочек принес !
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