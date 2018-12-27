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§ NG.kz
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34593
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те костанайцы, которые после боя курантов пожелают отправиться в гости, в центр, или же, наоборот, вернуться после новогоднего фейерверка домой, не останутся без транспорта.
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§ лимон
Re: Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 830
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.12.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за 40 минут интервала можно полгорода пройти :lol:
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§ Vital
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда вы все собрались в 2 часа ночи ехать? Стоять на остановки 30 минут потом ехать ещё минут 30 куда то. Плюс поход до остановки и потом от остановки. Ужас)) терять часа 2 драгоценного новогоднего времени в пустую ))) нормальные люди в гости едут к 23 часам . И до утра фестивалят. ;-)
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§ alex_60
Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понимаю людей, которые встречают Новый год под окнами акимата.
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