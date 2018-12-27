Vital Как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь, рассказали в акимате Костаная #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6803

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:41 Куда вы все собрались в 2 часа ночи ехать? Стоять на остановки 30 минут потом ехать ещё минут 30 куда то. Плюс поход до остановки и потом от остановки. Ужас)) терять часа 2 драгоценного новогоднего времени в пустую ))) нормальные люди в гости едут к 23 часам . И до утра фестивалят.