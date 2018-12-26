Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 3) #14667





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11105

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата: maxsaf:

Да как так то? если я учу язык, то должен знать как слово переводится с изучаемого на родной и обратно, то есть в процессе изучения используются оба языка. Другое дело, если язык знают в совершенстве, но просто не хотят его использовать, то это уже не учеба.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791447&topic_id=29403&forumid=2#791447 Да как так то? если я учу язык, то должен знать как слово переводится с изучаемого на родной и обратно, то есть в процессе изучения используются оба языка. Другое дело, если язык знают в совершенстве, но просто не хотят его использовать, то это уже не учеба.Источник:



В целом ситуация такая - в ЯЗЫКОВОМ лагере предполагается разговор, в целях изучения, только на казахском языке. При этом персонал ЗНАЕТ, что воспитанники не все знают его, и максимально будут помогать понять себя на интуитивном уровне (жестами, например). При использовании детьми другого языка будут предполагаться своеобразные штрафные санкции в виде (прыжков, отжиманий, подтягиваний, выполнения различных заданий).





Вот примерно так должен был сказать районный аким, а если он двух слов связать не может, что его не понимают - на своём ли он месте?