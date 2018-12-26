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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11105
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот из источника:
Цитата:
И далее Азилхан Абеуов пояснил: «Все учащиеся, которые планируют приезжать туда отдыхать, будут отдыхать чисто на казахском языке. Будут штрафоваться дети, которые будут на других языках изъясняться. А для стимула детям будут вручаться нагрудные знаки с символикой «Қазақ тілі білгірі» и другие поощрения». Более детально понятие штрафа, которое может выражаться не только в денежном выражении, выступающий не расшифровал.

Как-то не особо педагогично.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Более детально понятие штрафа, которое может выражаться не только в денежном выражении, выступающий не расшифровал.


тут выбор большой , вплоть до ограничения свободы, на определенное время..

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 13:33]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2319
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как-то не особо педагогично.Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655&1545809547

О какой педагогичности может быть речь?
Нарушение, очередное и явное, конституции и законов о правах и свободе человека. Принудиловка, массовая. Могут создавать группы "желающих" Но это перебор. Какие последствия интересно будут для этого Акима?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тут выбор большой , вплоть до ограничения свободы, на определенное время..

Мытьё рта с мылом? Да как так то? если я учу язык, то должен знать как слово переводится с изучаемого на родной и обратно, то есть в процессе изучения используются оба языка. Другое дело, если язык знают в совершенстве, но просто не хотят его использовать, то это уже не учеба.

Другой момент: а английскому и китайскому поблажки будут?? А мож сразу медальки за них???
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какие последствия интересно будут для этого Акима?

Премия, и внеочередной отпуск, к гадалке не ходи.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и понеслось)))) как говорится " слово не воробей..... Официальным лица пора научится следить за тем , что говоришь:))) По инету полетела инфа и в РФ уже читают.
:lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
уже читают.

вот твкие "акимы" создают имидж страны.
в которой получается штрафуют детей,если они заговорят не на казахском языке..
мда.
Боря, Ау.

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 19:30]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не спится некоторым.
колоду тусуют под Новый год.
переименование министерств, из одного кресла в другое.

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 20:04]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот и понеслось))))

Где-то уже это было :-x
В детском лагере на Украине ввели штрафы за русский язык
Ссылка
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цитата: Я вчера разговаривал с ним, сегодня три раза разговаривал, жестко мы поговорили с ним

Tengrinews.kz
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


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Сообщений: 516
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Нарушение, очередное и явное, конституции и законов о правах и свободе человека. Принудиловка, массовая. Могут создавать группы "желающих" Но это перебор. Какие последствия интересно будут для этого Акима?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=14655&1545890223


Казахстан подписал все международные договора (юридически ратифицировал) касающийся защиты прав детей, штрафовать детей никто не будет, нет основания. Никакой массовой принудиловки, в детские языковые лагеря дети едут по желанию. Практически все они осуществляют свою деятельность на платной основе, за исключениям принадлежащих домам интернатом и.т.д. Если в поисковике забить: детские языковые лагеря, тогда указывают, что есть англоязычные, русскоязычные, казахоязычные и другие целевые. Ранее указывали, что в текущем году в указанном лагере Щербактинского района отдохнули 300 детей, ну в дальнейшем по желанию будут набирать такое -же количество. Следует отметить, что по количеству населения в районе в динамике отмечается сокращение, в 1970 г. было 41 251 чел. в 1979-37 807, 1989-26 436, в 1999-29 000, в 2012-21 300. На счёт штрафовать, скорее всего вырвали из общего контекста, как отмечено выше.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11105
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.12.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да как так то? если я учу язык, то должен знать как слово переводится с изучаемого на родной и обратно, то есть в процессе изучения используются оба языка. Другое дело, если язык знают в совершенстве, но просто не хотят его использовать, то это уже не учеба.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791447&topic_id=29403&forumid=2#791447


В целом ситуация такая - в ЯЗЫКОВОМ лагере предполагается разговор, в целях изучения, только на казахском языке. При этом персонал ЗНАЕТ, что воспитанники не все знают его, и максимально будут помогать понять себя на интуитивном уровне (жестами, например). При использовании детьми другого языка будут предполагаться своеобразные штрафные санкции в виде (прыжков, отжиманий, подтягиваний, выполнения различных заданий).


Вот примерно так должен был сказать районный аким, а если он двух слов связать не может, что его не понимают - на своём ли он месте?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 3)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот примерно так должен был сказать районный аким, а если он двух слов связать не может, что его не понимают - на своём ли он месте?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655



Ха! Это только один маленький повод среди тысяч других больших и просто огромных, чтобы спросить акимов и АКИМОВ "на своих ли" они местах
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невыдумывайте тут. Ага размечтались, ищите смысл между строк?:))) Недождетесь уже. Механизм давно запущен.
Аким о чем думал , то и сказал.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Где-то уже это было
В детском лагере на Украине ввели штрафы за русский язык

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791455&topic_id=29403&forumid=2&1545902372


Скорее всего фейк. На Украине должны были принять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по крайней мере законопроект в октября текущего года был в Раде. Который делает украинский язык обязательным к использованию во всех сферах, там за отказ работников магазинов и ресторанов говорить на украинском языке для их работодателей могли ввести штрафы. Также предполагалось, что все газетные издания должны иметь украинский вариант и.т.д. А школы национальных меньшинств скорее всего поэтапно будут закрывать, посмотрим.
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