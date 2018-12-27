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≡ Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34588
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новогодняя ночь на ТВ по форматам праздничных программ великих творческих открытий не обещает. В прошлом году Первый проявил чудеса творчества и вышел снимать новогоднюю ночь на улицах Москвы. И в этом году Первый пошел прежним путем.
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§ сайлау курманов
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году активисты устроили бойкот и даже обратились руководству ТВ чтоб не пустили Борисовну. Но всеравно случился казус. Песня с которой выступила Примадона оказалась Саруханова и разразился скандал. Вроде бы на мировую сошлись
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§ Алиса
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, Господи!!!!! А в реальности смотреть НЕЧЕГО!!! От перечисленного просто тошнота накатывает....
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§ Yorik
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 572
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 27.12.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
О, Господи!!!!! А в реальности смотреть НЕЧЕГО!!! От перечисленного просто тошнота накатывает....

Есть такое :-)
Но Вы знаете - РЕН-ТВ выручает не первый год. Фоном включаем - и их "ретро-нетленка" вполне способна поддерживать праздничный настрой. Временами и подпевать можно ;-)
Ну а для танцев - заранее готовим новогодний плей-лист на флешке :-)
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§ Vital
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их? :-o
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§ maxsaf
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Ну а для танцев - заранее готовим новогодний плей-лист на флешке

Вот эту тему хотелось бы поподробнее обсудить. Не знаю теперь, будет ли это считаться офтопом тут. Если что, мы можем во флуд перейти ;-)
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§ maxsaf
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1000
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их?

Тюююю... пока ты не сказал, я и не заметил :lol:
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§ юля елиссева
Re: Зима, холода, Баста, Навка, Лобода...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.12.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А как же местные каналы? Где анонс? Чё не кто не собирается смотреть их?

Обзор новогодней программы казахстанских каналов, Наша Газета игнорит, уже, как минимум, десятилетие :)
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