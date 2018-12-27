Цитата: Алиса:

О, Господи!!!!! А в реальности смотреть НЕЧЕГО!!! От перечисленного просто тошнота накатывает....

Есть такое

Но Вы знаете - РЕН-ТВ выручает не первый год. Фоном включаем - и их "ретро-нетленка" вполне способна поддерживать праздничный настрой. Временами и подпевать можно

Ну а для танцев - заранее готовим новогодний плей-лист на флешке