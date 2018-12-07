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§ INKAZ
Ваши вопросы редакции и сообществу
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 07.12.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Админу вопрос.

Почкму не настроите правильную переадресацию на https?

Хотябы так:
__________________________________
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ С HTTP НА HTTPS ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ IP+SSL
Если к домену подключена услуга Поддержка SSL и вы хотите запретить HTTP, оставив посетителям доступ только по защищенному протоколу HTTPS, добавьте в .htaccess следующее правило:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:PORT} !^443$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]
____________________________________________________________
А также настроить в Яндекс кабинете переезд на Https (поставить птичку)
Профайл

§ Taurus
Ваши вопросы редакции и сообществу
Taurus
Мастер
Мастер
(Администрация)
Сообщений: 88
Регистрация: 20.12.06
Отправлено: 15.12.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так переадресация и работает (трафик поднялся до прежнего уровеня посещений), а вот что phpinfo показывает:

_SERVER["HTTPS"] on
_SERVER["SSL_TLS_SNI"] www.ng.kz
_SERVER["HTTP_HOST"] www.ng.kz
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_SSL"] on
_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_PROTO"] https
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] close

или все таки не у всех срабатывает?
Профайл Посетить вебсайт

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 93
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.12.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
INKAZ:
А также настроить в Яндекс кабинете переезд на Https (поставить птичку)


отвечаю поздно, сразу не заметили вопроса.
В яндексе это делали. Но, к сведению, яндекс подобный запрос обрабатывает долго. Мы ждали пару недель, прежде чем поисковик перестроился.
Профайл
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