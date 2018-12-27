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§ NG.kz
Сами строили - сами ремонтируйте
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мост в частном секторе, проходящий через лог между ул. Алтынсарина и пр. Абая, находится в плачевном состоянии давно. Да еще и летом на мосту собиралась молодежь, видимо, выломали на нем доски.
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§ Гога
Re: Сами строили - сами ремонтируйте
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.12.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поставить его на баланс отдела ЖКХ не представляется возможным Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=649&storyid=24910
Это просто отписка - пусть укажет конкретные причины , почему не могут ( или не хотят ?) взять на баланс .
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§ dandiv
Re: Сами строили - сами ремонтируйте
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.12.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс, сначала в старую тему написал - промахнулся...
Интересно, а кто этот мостик уже ремонтировал?
Смотрим фотки В Костанае чиновники вышли на субботник по очистке городских логов , после этого там поменяли доски и покрасили металлические конструкции

В Костанае чиновники вновь вышли на очистку городского лога
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