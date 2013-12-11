Серый волк Re: Проходя по мостику через лог #2





(Пользователи) Сообщений: 9765

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 01:59 Если у господ чиновников возникнут святые трудности с госзаказом на ремонт моста, то при устройстве горки для новогодних катаний обычно остаётся много обрезков досок (сам лично видел, не один год эту горку ожидая, чтоб скатываться в куче-мале)

Там, на этот узкий мостик больших досок не нужно, вполне сгодятся обрезки.



Если же делать всё по-человечески то сначала нужно сделать настил из обрезков доски поперёк, и уже поверху вдоль выполнить чистовой настил сбивая слои досок множеством гвоздей.

Такая укладка будет много надёжнее, в разы крепче, простоит годы и вандалам будет практически недоступно что-то оторвать.

Единственным недостатком такого решения будет удвоенный расход пиломатериалов.

Но это с лихвой окупится прочностью, долговечностью и очень затрудненными возможностями по отрыванию досок.



Кстати при наличии основного несущего слоя уложенного на уступы уголков поперёк мостика - верхний слой укладываемый вдоль может быть выполнен из сколько угодно коротких отрезков, даже менее метра. Всё скрепится за счёт сбивания пересекающихся досок в разных слоях намертво. Ко всему прочему ценность такой метровой доски, да ещё пробитой десятком гвоздей будет для мародёров равна практически нулю.



Нижний слой досок в случае двухслойной укладки нужно выполнять с небольшим зазором, чтоб со временем затекающая влага имела возможность уходить вниз через зазоры - это уменьшит подгнивание внутри слоёв и не даст образоваться льду между досками. Верхний слой конечно должен быть подогнан плотно встык.



[Исправлено: Серый волк, 10.12.2013 - 23:09]