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§ NG.kz
Проходя по мостику через лог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.13 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная заявка - не совсем обычная для нашего проекта, но речь идет, безусловно, об очень опасном месте. О нем «НГ» сообщил житель Костаная Александр ЛАУШКО, проживающий в районе магазина «Восток».
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§ Серый волк
Re: Проходя по мостику через лог
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.13 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От городского акимат сюда пешком идти целых 20 минут, для спортивных и подтянутых чиновников может быть даже и 17 минут.
Мостик этот был всегда, и все настоящие горожане его знают. Ненастоящие могут по логу прогуляться в поисках оного моста, много нового узнают о жизни улиц.
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§ Серый волк
Re: Проходя по мостику через лог
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.13 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если у господ чиновников возникнут святые трудности с госзаказом на ремонт моста, то при устройстве горки для новогодних катаний обычно остаётся много обрезков досок (сам лично видел, не один год эту горку ожидая, чтоб скатываться в куче-мале)
Там, на этот узкий мостик больших досок не нужно, вполне сгодятся обрезки. :lol:

Если же делать всё по-человечески то сначала нужно сделать настил из обрезков доски поперёк, и уже поверху вдоль выполнить чистовой настил сбивая слои досок множеством гвоздей.
Такая укладка будет много надёжнее, в разы крепче, простоит годы и вандалам будет практически недоступно что-то оторвать.
Единственным недостатком такого решения будет удвоенный расход пиломатериалов.
Но это с лихвой окупится прочностью, долговечностью и очень затрудненными возможностями по отрыванию досок.

Кстати при наличии основного несущего слоя уложенного на уступы уголков поперёк мостика - верхний слой укладываемый вдоль может быть выполнен из сколько угодно коротких отрезков, даже менее метра. Всё скрепится за счёт сбивания пересекающихся досок в разных слоях намертво. Ко всему прочему ценность такой метровой доски, да ещё пробитой десятком гвоздей будет для мародёров равна практически нулю.

Нижний слой досок в случае двухслойной укладки нужно выполнять с небольшим зазором, чтоб со временем затекающая влага имела возможность уходить вниз через зазоры - это уменьшит подгнивание внутри слоёв и не даст образоваться льду между досками. Верхний слой конечно должен быть подогнан плотно встык.

[Исправлено: Серый волк, 10.12.2013 - 23:09]
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§ Серый волк
Re: Проходя по мостику через лог
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.13 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще странно глядеть на это фото из прошлого, находясь в городе, который является признанным в Европе конкурентом по производству композитных мостовых конструкций из наноматериалов, которые в 4 раза прочнее стали.
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§ north_ghost
Re: Проходя по мостику через лог
north_ghost


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14653
Регистрация: 05.09.11
Отправлено: 11.12.13 - 02:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М-да...
У мужиков, жителей частного сектора, дети которых ходят по этому мостику в школу, доски во дворе кончились...
Или руки из *опы нонче у них произрастают...
Зато пописАть в газетки - это они умеют...
И не стыдно же им...
Скоро будут жаловаться в акимат что у них крыша течет и забор валится... :-(
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§ yudjin
Re: Проходя по мостику через лог
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5669
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.12.13 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
и все настоящие горожане его знают

забавно, но это мостик из моего раннего детства.... когда мы жили по ул Пригородная 1а и каждый день ходили по нему в детский сад... он уже тогда устрашающе зиял дырами меж досок....
а в логу том мы катались на санках...эх, было время....
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костанаец
Re: Проходя по мостику через лог




Отправлено: 11.12.13 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато набережная есть. Она на виду. А этот мостик кто его видит?

§ gasil
Re: Проходя по мостику через лог
gasil


(Только чтение)
Сообщений: 1517
Регистрация: 17.11.13
Отправлено: 11.12.13 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
А этот мостик кто его видит?

видят те, кто кто живет на Заводской и Лермонтова, только ведь почти все школы КСК находятся за пределами моста .
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мажор
Re: Проходя по мостику через лог




Отправлено: 11.12.13 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ваще ,у кого сей мостик на балансе...с тех и спрос...да и туд каспер праф отчасти тоже..что,местные своими силами за пару часов привесити в порядок не могут..хехъ..хм..хз

§ dandiv
Re: Проходя по мостику через лог
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.12.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а кто этот мостик уже ремонтировал?
Смотрим фотки В Костанае чиновники вышли на субботник по очистке городских логов, после этого там поменяли доски и покрасили металлические конструкции В Костанае чиновники вновь вышли на очистку городского лога
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