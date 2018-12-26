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§ NG.kz
Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тариф для населения и предприятий, занимающихся производством тепловой энергии для населения, снизят на 10%. Об этом сегодня,26 декабря, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
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§ Алиса
Re: Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.12.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, не приведет к банкротству? Аж на целых 10 тенге меньше будем платить - это ж ого-го-го сколько в итоге получится :-o
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§ КГСПС
Re: Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.12.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Главный антимонопольщик области прямо сказал рудничанам - понижения не будет, радуйтесь, что не повышают.Это при том,что общество защиты прав потребителей уже который год доказывает необоснованность, а в некоторых случаях полную абсурдность действующих тарифов.
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§ сайлау курманов
Re: Меньше за холодную воду будут платить костанайцы в 2019 году
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое впечатление, вроде как у морской владыки покупаем халявную воду. Прогнать по трубам столько не должно стоить
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