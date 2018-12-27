Йцукен Re: Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство #3





(Пользователи) Сообщений: 24

Регистрация: 25.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:47 В последнее время стал замечать что в обществе нарастают левые настроения, все хотят справедливости и равенства, наши маленькие буржуа все сильнее и сильнее задумываться о неравенстве распределения благ государства. Рубят сук на котором сидят, поступайте умнее отбирая одной рукой не забывайте что-то давать другой, а пока наши "бизнесмены" могут только забирать двумя руками. А по поводу патернализма, все это предвыборные обещания, что-то мне подсказывает что у нас в 19 году осенью будут досрочные выборы президента. Слишком уж все радужно становится, и коррупционеров пачками сажают, коммуналка дешевеет, пенсии растут, мзп вырастет, как в песне "еще чучуть и прямо в рай".