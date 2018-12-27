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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четверть века прошло после обретения казахстанцами свободы от тоталитаризма, однако ностальгия по сильному государству их не покидает. Более того, государственнические настроения из года в год нарастают. К такому выводу пришли эксперты общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».
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* таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.12.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и нарастающей социальной дифференциацией, - сообщила Гульмира Илеуова.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33335?1545882435

Хорошо, что и это замечено
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все перемешалось. Где акимы в лице от государства и бизнес , тоже с акимами и всей гвардией.
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§ Йцукен
Re: Евгений ШИБАРШИН: Надежда на государство
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 27.12.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время стал замечать что в обществе нарастают левые настроения, все хотят справедливости и равенства, наши маленькие буржуа все сильнее и сильнее задумываться о неравенстве распределения благ государства. Рубят сук на котором сидят, поступайте умнее отбирая одной рукой не забывайте что-то давать другой, а пока наши "бизнесмены" могут только забирать двумя руками. А по поводу патернализма, все это предвыборные обещания, что-то мне подсказывает что у нас в 19 году осенью будут досрочные выборы президента. Слишком уж все радужно становится, и коррупционеров пачками сажают, коммуналка дешевеет, пенсии растут, мзп вырастет, как в песне "еще чучуть и прямо в рай". :-)
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