/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34587
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незарегистрированные мобильные устройства будут автоматически привязывать к установленным в них SIM-картам. Об этом сообщили в Министерстве информации и коммуникаций.
Читать новость

§ ElleR
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 26.12.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Если SIM-карту вовремя не оформили на себя, то вы рискуете потерять устройство, потому что оно может привязаться к SIM-карте, которая привязана к этому телефону. Человек, например, пользуется SIM-картой, которую ему подарили, но даже не знает, на кого она оформлена. С 1 числа его телефон будет принадлежать тому, на кого она оформлена" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33334?1545832331

Что за бредятина? Я телефон купил официально, чек есть, коробка есть с наклееным имеем на ней, и я теперь не хозяин своего телефона? Это что надо употребить чтобы сгенерировать такое?
Профайл Посетить вебсайт

§ ElleR
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 26.12.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как продавать и покупать б\у аппараты?
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2250
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
А как продавать и покупать б\у аппараты?


у автомобилистов есть такое понятие- владелец вечной машины.
это которую никогда не продашь и никуда не денешь.
Профайл

§ Vital
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смог негде я найти инфу про свою проблему. Может тут кто знает.
Вобщем у меня щас новый смартфон, он оформлен уже автоматически при покупки. Но! У меня ещё 2 лежат дома б/ у мои . Держу в качестве запасных. Я чё не смогу после 1 января ими воспользоваться своей симкой
Профайл

§ alex_60
Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2250
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Я чё не смогу после 1 января ими воспользоваться своей симкой


сможешь. если симка будет стоять в том же телефоне.
симка привяжется к телефону.
варианты когда не будет работать-
в твой телефон вставят другую симку
твою симку вставят в другой телефон.
так по крайней мере они разьясняют.
официозы.

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 20:41]
Профайл

* таноми52
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 424
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.12.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно поняла, что никаких особых последствий, если не зарегистрировал телефон, не будет? Как пользовался, так и будешь продолжать звонить... Проблема возникнет только в случае потери? Ну да и Бог с ним!
Профайл

§ ирония
Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
ирония


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 26.12.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы можете до нового года зарегистрировать свои старые телефона вставляя в них свою симку, которая у вас сейчас и если она оформлена на вас. отправьте смс и или позвоните 6914 и продиктуйте свой инн. меня интересует другой вопрос, если я зарегистрировала свой телефон, а потом мне нужно вставить симку другого государства, которая оформлена на меня и если я правильно поняла прочитав информацию , мой телефон должны заблокировать?! так как он привязан к моей симкарте КЗ?
Профайл

§ Сыкымы
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 26.12.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Я чё не смогу после 1 января ими воспользоваться своей симкой

Писали же раньше. До 1-го января повтыкай симку, оформленную на твоё имя, во ВСЕ свои телефоны и зарегай их. Если симок 2 или более, то нужно с каждой такую процедуру проделать.
Профайл

§ Мишаня
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 26.12.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем бы дитя не тешилось. А гемор простому населению. Всем вечную нокию 1101!
Профайл

§ Серый волк
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.12.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное счастливым обладателям мобильных телефонов нужно иммигрировать в более благополучные страны. Ну там в Таджикистаны, узбекистаны! :lol: :lol:
Профайл

§ dandiv
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 712
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.12.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С 1 числа его телефон будет принадлежать тому, на кого она оформлена", - разъяснили в МИК.

Забористую травку курили :lol: То есть, документы которые выписывали при покупке телефона уже не действительны?
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.12.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уменя доки не просили когда я себе покупа новый смартфон. Правда две алтеловские симки от телекома
Наверное у них все серьезно
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 1
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх