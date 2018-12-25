Цитата: drakon:

у вас что, разве не почта принимает письма и посылки?...



почта в настоящее время один из многих вариантов.

и самый дорогой вроде, скорее всего.

многие пользуются отправкой и получением через транспортные компании,

которых сейчас много.

вес имеет значение для определения стоимости доставки.,

а так пожалуйста, от 100 грамм до 5 тонн и выше.

можно заказать забор груза/посылки, и доставку по месту по прибытии..

по мере движения получаешь sms.

или в личном кабинете смотришь движение посылки.