Народное мнение Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД #16





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 23.10.18 (Пользователи) Отправлено: - 20:11 Нарушили они. Меня недавно остановил один за ёлку. Где чек говорит, а ёлку я на базаре купил. Поедем в отделение, позвонил своим, они ему видимо сказали что бы х....й не занимался , отпустил после этого. А этим штраф, там же другие машины стоят.