drakon Re: Демократия по-казахстански #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15433

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:55 Цитата: Гога:

Как бы снова не заблокировали за честную статью.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=649&storyid=24908 Как бы снова не заблокировали за честную статью.Источник:

Так Н.Воронин и говорит об этом в своей статьеЦитата:

Страну обрекли на молчание. Нас приучают молчать и слушаться.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=649&storyid=24908 Страну обрекли на молчание. Нас приучают молчать и слушаться.Источник:

