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§ NG.kz
Демократия по-казахстански
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 01:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитав статью, вспомнил, что происходило сразу после провозглашения независимости. Назарбаев и многие другие чиновники пафосно рассказывали, что после многовековой борьбы казахстанский народ наконец-то добился независимости, теперь мы построим свободное демократическое государство. Построили. Теперь нам не только затыкают рот, но даже гражданских активистов не выпускают из дома.
Читать статью

§ Гога
Re: Демократия по-казахстански
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.12.18 - 01:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы снова не заблокировали за честную статью.
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§ drakon
Re: Демократия по-казахстански
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15433
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Как бы снова не заблокировали за честную статью.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=649&storyid=24908

Так Н.Воронин и говорит об этом в своей статьеЦитата:

Страну обрекли на молчание. Нас приучают молчать и слушаться.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=649&storyid=24908

:-o
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