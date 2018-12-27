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§ NG.kz
Коломна: странствие в Древнюю Русь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34584
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для многих москвичей Подмосковье - это то, что они видят из окна автомобиля или электрички по дороге на дачу: запыленная деревня, лес с борщевиком, поле, шлагбаум на железнодорожном переезде, собранная у дороги земляника или трехлитровая банка парного молока за полтинник. Проезжая так раз за разом, легко поверить, что ничего интересного в Подмосковье нет. Но у меня нет дачи в Подмосковье, нет этих километров изъезженных дорог, поэтому для моих глаз не замылились все эти очаровательные пейзажи и маршруты. И именно поэтому в какой-нибудь из выходных мы обязательно срываемся с места и едем куда-нибудь подальше от Москвы.
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§ Серый волк
Коломна: странствие в Древнюю Русь
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9765
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.12.18 - 00:47
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§ Гога
Re: Коломна: странствие в Древнюю Русь
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.12.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красивый город , служил я там .
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