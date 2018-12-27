NG.kz Коломна: странствие в Древнюю Русь



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:47 Для многих москвичей Подмосковье - это то, что они видят из окна автомобиля или электрички по дороге на дачу: запыленная деревня, лес с борщевиком, поле, шлагбаум на железнодорожном переезде, собранная у дороги земляника или трехлитровая банка парного молока за полтинник. Проезжая так раз за разом, легко поверить, что ничего интересного в Подмосковье нет. Но у меня нет дачи в Подмосковье, нет этих километров изъезженных дорог, поэтому для моих глаз не замылились все эти очаровательные пейзажи и маршруты. И именно поэтому в какой-нибудь из выходных мы обязательно срываемся с места и едем куда-нибудь подальше от Москвы.

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