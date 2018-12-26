drakon Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15431

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:18 Цитата: ZXC:

Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791337&topic_id=36425&forumid=1#791337 Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?Источник:

Я тоже не понимаю. А что 1 день, проведённый

под стражей, не считается за 3,нахождения -

на ограничении свободы?...