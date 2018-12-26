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≡ Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34580
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении директора ТОО "КостанайПромГаз" Александра Зайченко огласили в суде №2 Костаная сегодня, 26 декабря. В суд его пришли поддержать друзья, которые отреагировали на приговор бурными аплодисментами.
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§ drakon
Re: Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15431
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оправдывать Зайченко - нужно было.
Поэтому и такой Приговор... 8-)
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§ ZXC
Re: Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения...
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 26.12.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
98 150 000 тенге он не будет платить, я правильно понял? Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?
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§ drakon
Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15431
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791337&topic_id=36425&forumid=1#791337

Я тоже не понимаю. А что 1 день, проведённый
под стражей, не считается за 3,нахождения -
на ограничении свободы?... :-o
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§ Сабыр
Re: Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цирк окончен. Бек доволен,но что его ждёт теперь впереди загадка..
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§ maxsaf
Re: Александру Зайченко назначили 3 года и 6 месяцев ограничения...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Т.е. 100 лямов это менее строгое наказание?

Мне кажется, за такое наказание его жена сама бы "грохнула"
:-o
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