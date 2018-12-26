Серый волк Re: 14 человек спасли от мороза спасатели Костанайской области #6





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 23:56 Цитата: Мишаня:

Идиллия!

Каркадилия!

Если вы не знали там до границы с Сев каз областью разворовано и разграблено абсолютно все.

Буквально и абсолютно. И людей с примерзшей соляркой в автобусе буквально некуда деть будет На этой разрушившейся дороге и вв этой рукотворной пустыне среди лесов. Всё разграблено. И если водители имели хоть малейшее сомнение в солярке, то абсолютно правильно поступили. Осталось бы только забравшись дальше в разворованные дебри пытаться в ближайшем лесочке сжигать деревья. Но для неподготовленных людей это не самое лучшее занятие при минус 35.



Когда в 2015 году в Начале января возвращался из питера, то по трассе СПБ- МСК от Ленобласти и через всю Новгородскую каждые десять км стояли мобильные базы МЧС.

С мобильными генераторами, вагончиками для размещения, палатками, печами, масса техники в каждом...

А мороз то был всего -18 и только к Клину в середине ночи -26. Мне смешно было среди цивилизации и с детскими морозами.

А пару лет назад в Оренбургской по пути в Кустанайскую или в Магнитогорск таких не оказалось и неподготовленные люди замерзали.

Так что в данном случае, если правильно взвесили условия, на этой убитой вороватыми акимами дистанции, то правильно сделали.

На МИР-24 если читать в Астане замерзли люди в это время.