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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот из источника:
Цитата:
И далее Азилхан Абеуов пояснил: «Все учащиеся, которые планируют приезжать туда отдыхать, будут отдыхать чисто на казахском языке. Будут штрафоваться дети, которые будут на других языках изъясняться. А для стимула детям будут вручаться нагрудные знаки с символикой «Қазақ тілі білгірі» и другие поощрения». Более детально понятие штрафа, которое может выражаться не только в денежном выражении, выступающий не расшифровал.

Как-то не особо педагогично.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Более детально понятие штрафа, которое может выражаться не только в денежном выражении, выступающий не расшифровал.


тут выбор большой , вплоть до ограничения свободы, на определенное время..

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 13:33]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2319
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.12.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Как-то не особо педагогично.Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=29403&viewmode=flat&sortorder=0&start=14655&1545809547

О какой педагогичности может быть речь?
Нарушение, очередное и явное, конституции и законов о правах и свободе человека. Принудиловка, массовая. Могут создавать группы "желающих" Но это перебор. Какие последствия интересно будут для этого Акима?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
тут выбор большой , вплоть до ограничения свободы, на определенное время..

Мытьё рта с мылом? Да как так то? если я учу язык, то должен знать как слово переводится с изучаемого на родной и обратно, то есть в процессе изучения используются оба языка. Другое дело, если язык знают в совершенстве, но просто не хотят его использовать, то это уже не учеба.

Другой момент: а английскому и китайскому поблажки будут?? А мож сразу медальки за них???
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какие последствия интересно будут для этого Акима?

Премия, и внеочередной отпуск, к гадалке не ходи.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6800
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и понеслось)))) как говорится " слово не воробей..... Официальным лица пора научится следить за тем , что говоришь:))) По инету полетела инфа и в РФ уже читают.
:lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
уже читают.

вот твкие "акимы" создают имидж страны.
в которой получается штрафуют детей,если они заговорят не на казахском языке..
мда.
Боря, Ау.

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 19:30]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не спится некоторым.
колоду тусуют под Новый год.
переименование министерств, из одного кресла в другое.

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 20:04]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот и понеслось))))

Где-то уже это было :-x
В детском лагере на Украине ввели штрафы за русский язык
Ссылка
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цитата: Я вчера разговаривал с ним, сегодня три раза разговаривал, жестко мы поговорили с ним

Tengrinews.kz
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