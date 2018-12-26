Цитата: alex_60:

тут выбор большой , вплоть до ограничения свободы, на определенное время..

Мытьё рта с мылом? Да как так то? если я учу язык, то должен знать как слово переводится с изучаемого на родной и обратно, то есть в процессе изучения используются оба языка. Другое дело, если язык знают в совершенстве, но просто не хотят его использовать, то это уже не учеба.



Другой момент: а английскому и китайскому поблажки будут?? А мож сразу медальки за них???