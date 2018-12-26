ElleR Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января #1





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Регистрация: 10.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 19:54 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33334?1545832331 "Если SIM-карту вовремя не оформили на себя, то вы рискуете потерять устройство, потому что оно может привязаться к SIM-карте, которая привязана к этому телефону. Человек, например, пользуется SIM-картой, которую ему подарили, но даже не знает, на кого она оформлена. С 1 числа его телефон будет принадлежать тому, на кого она оформлена" Источник:

Что за бредятина? Я телефон купил официально, чек есть, коробка есть с наклееным имеем на ней, и я теперь не хозяин своего телефона? Это что надо употребить чтобы сгенерировать такое?