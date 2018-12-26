"Если SIM-карту вовремя не оформили на себя, то вы рискуете потерять устройство, потому что оно может привязаться к SIM-карте, которая привязана к этому телефону. Человек, например, пользуется SIM-картой, которую ему подарили, но даже не знает, на кого она оформлена. С 1 числа его телефон будет принадлежать тому, на кого она оформлена" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33334?1545832331
Что за бредятина? Я телефон купил официально, чек есть, коробка есть с наклееным имеем на ней, и я теперь не хозяин своего телефона? Это что надо употребить чтобы сгенерировать такое?
Не смог негде я найти инфу про свою проблему. Может тут кто знает. Вобщем у меня щас новый смартфон, он оформлен уже автоматически при покупки. Но! У меня ещё 2 лежат дома б/ у мои . Держу в качестве запасных. Я чё не смогу после 1 января ими воспользоваться своей симкой
Vital: . Я чё не смогу после 1 января ими воспользоваться своей симкой
сможешь. если симка будет стоять в том же телефоне. симка привяжется к телефону. варианты когда не будет работать- в твой телефон вставят другую симку твою симку вставят в другой телефон. так по крайней мере они разьясняют. официозы.
Я правильно поняла, что никаких особых последствий, если не зарегистрировал телефон, не будет? Как пользовался, так и будешь продолжать звонить... Проблема возникнет только в случае потери? Ну да и Бог с ним!
Вы можете до нового года зарегистрировать свои старые телефона вставляя в них свою симку, которая у вас сейчас и если она оформлена на вас. отправьте смс и или позвоните 6914 и продиктуйте свой инн. меня интересует другой вопрос, если я зарегистрировала свой телефон, а потом мне нужно вставить симку другого государства, которая оформлена на меня и если я правильно поняла прочитав информацию , мой телефон должны заблокировать?! так как он привязан к моей симкарте КЗ?
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