Добринцофф:

В принципе сортировка мусора там шла и раньше без многомиллионных вливаний.

Добринцофф:

Ещё вот возникает вопрос качества мусора,это на видео вроде всё красиво подъехал трактор насыпал мусор и побежали по конвейеру пластиковые бутылки и картон.

Добринцофф:

вместе с позавчерашним борщём ,протухшей тушёной картошкой ,детской манной кашей и вот всё, вот это вот вывалят в этот конвейер и как потом эту кашу перебирать,да ещё в 30 градусную жару?