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≡ В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34579
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При небольшой модернизации мощность можно утроить, забирая на переработку весь мусор с полигонов области, отметил на церемонии открытия директор ТОО «EKO SITI KZ» Жандос ЖАКСЫБАЕВ. Стоимость проекта – около 300 млн тенге.
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§ Гога
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.12.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
целая бутылка вернется в оборот Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307
Просто умиление вызвали эти слова у меня . Это в советское время видов бутылок было около десятка , да и то импортные не принимались . А сейчас каждый продукт в оригинальной бутылке . Как можно реально вернуть назад , в оборот ? Да и самим производителям выгоднее в новую тару наливать . Как то так .
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* maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:Работягам можно только посочувствовать,целый день на ногах в неотапливаемой жестяной коробке ,если на улице сейчас -25,то там будет ощущаться ещё больше.Хочется верить ,что это был просто показушный запуск и людей распустили по домам.

А представьте, что там в июле будет. :-o
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* maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один момент. Мы свои системы переработки устанавливали в огромном помещении. А тут провода наружу, щиток электрический наружу, прям интересно, как они собираются работать в дождь, буран, или при сильных ветрах? Аким, когда кнопку нажимал - куда смотрел? :lol:
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§ Добринцофф
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6293
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе сортировка мусора там шла и раньше без многомиллионных вливаний.
На полигоне всегда работали люди которые собирали отдельно металл,плёнку ,картон,бутылки.Может быть проще было поставить на въезде приёмный пункт вторсырья и не заморачиватся с этими конвейерами и линиями за 300млн?
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§ Добринцофф
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6293
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё вот возникает вопрос качества мусора,это на видео вроде всё красиво подъехал трактор насыпал мусор и побежали по конвейеру пластиковые бутылки и картон.
А на деле на полигон привозят мусор с городских многоэтажек,который естественно никто не сортирует и пластиковые бутылки там будут вместе с позавчерашним борщём ,протухшей тушёной картошкой ,детской манной кашей и вот всё, вот это вот вывалят в этот конвейер и как потом эту кашу перебирать,да ещё в 30 градусную жару?
Кстати на полигоне и так тяжёлый воздух в плане запахов и это ещё он открытый, продуваемый всеми ветрами,а что будет твориться в этой жестянной коробке ,а мухи.....
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§ Sniper
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем это вам надо? Человек создал бизнес. Работает. У вас он что просит? :-o
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* maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Подождите-ка секундочку, а разве нет? Если это полностью самодостаточное предприятие, которое каким то чудом вышло на самофинансирование, и есть стабильный доход, покрывающий все издержки, то у меня два вопроса - почему это опубликовано тут не на правах рекламы, и что там делает аким? :-x
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* maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В принципе сортировка мусора там шла и раньше без многомиллионных вливаний.

Есть подтверждения?
Цитата:
Добринцофф:
Ещё вот возникает вопрос качества мусора,это на видео вроде всё красиво подъехал трактор насыпал мусор и побежали по конвейеру пластиковые бутылки и картон.

Справедливо замечено, мусор "причесали"
Цитата:
Добринцофф:
вместе с позавчерашним борщём ,протухшей тушёной картошкой ,детской манной кашей и вот всё, вот это вот вывалят в этот конвейер и как потом эту кашу перебирать,да ещё в 30 градусную жару?

А можете себе представить дождливый день? :lol:
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§ Гога
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf
Цитата:
и что там делает аким?
- А что , разве ваш аким , или как там у вас , не открывает такое ? Что он тогда вообще у вас делает ?
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* maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте обсудим простую вещь - конвейер. Через неделю мусор начнет забиваться под резиновые бортики, по краям транспортерной ленты, они начнут отрываться. Дальше мусор начнет проникать вовнутрь кольца транспортерной ленты, на валики, которые его держат, и другие валики, которые его тащут. На них комками будет налипать грязь, которую прйдется периодически счищать. не забываем, что речь идет о бытовых отходах. Надеюсь, сами валики быстросъёмные, потому что их придется когда-то начать менять, подшипники в них тоже быстро выходят из строя. Я это к тому, что тут еще надо предусмотреть затраты на сервис и ремонт.
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* maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- А что , разве ваш аким , или как там у вас , не открывает такое ? Что он тогда вообще у вас делает ?

Такое - конечно открывает, потому что это невозможно без его участия и поддержки со стороны государства. А бизнес, который настолько рентабельный, что ни копейки не просит - вас туда даже посмотреть не пустят :lol:
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§ Sniper
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:52
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"мусорщики", не заполняйте ленту слева,
не портите людям праздничное настроение.

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 19:54]
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§ Добринцофф
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6293
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.12.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть подтверждения?

А что это разве тайна?
Кто был на полигоне ,тот наверно видел кучки аккуратно сложенных в мешки ПВХ бутылок,плёнки,кучи металла и всего ,что можно сдать.
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* maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
"мусорщики", не заполняйте ленту слева,
не портите людям праздничное настроение.

После праздников это будет особенно актуальная тема, иногда контейнеров не видно - завалены с горкой :-)
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