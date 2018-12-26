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§ NG.kz
Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34579
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незарегистрированные мобильные устройства будут автоматически привязывать к установленным в них SIM-картам. Об этом сообщили в Министерстве информации и коммуникаций.
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* ElleR
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 26.12.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Если SIM-карту вовремя не оформили на себя, то вы рискуете потерять устройство, потому что оно может привязаться к SIM-карте, которая привязана к этому телефону. Человек, например, пользуется SIM-картой, которую ему подарили, но даже не знает, на кого она оформлена. С 1 числа его телефон будет принадлежать тому, на кого она оформлена" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33334?1545832331

Что за бредятина? Я телефон купил официально, чек есть, коробка есть с наклееным имеем на ней, и я теперь не хозяин своего телефона? Это что надо употребить чтобы сгенерировать такое?
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* ElleR
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 26.12.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как продавать и покупать б\у аппараты?
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* alex_60
Re: Что произойдет, если не зарегистрировать телефон до 1 января
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
А как продавать и покупать б\у аппараты?


у автомобилистов есть такое понятие- владелец вечной машины.
это которую никогда не продашь и никуда не денешь.
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