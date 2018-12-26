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§ NG.kz
14 человек спасли от мороза спасатели Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все они находились в пассажирском автобусе, который застрял на трассе по дороге из Костаная в Петропавловск. Среди пассажиров было трое детей. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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§ yudjin
Re: 14 человек спасли от мороза спасатели Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
до районного центра - в Мендыкару.

Районный центр называется - п.Боровской.
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§ arman_kst
Re: 14 человек спасли от мороза спасатели Костанайской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

да, Боровской райцентр.
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§ лимон
Re: 14 человек спасли от мороза спасатели Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как на трассе оказался автобус, если он закрыта?
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