/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Видео с грубыми нарушениями ПДД		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Видео с грубыми нарушениями ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нарушают правила дорожного движения. В том числе и полиция.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело Павлика Морозова понад усих! А дорпол не на красный проезжал.
Профайл

§ dandiv
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.12.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А дорпол не на красный проезжал.

А Вы внимательно видео смотрели? Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует. Легковые авто там остановились, а вот упоротая газель тоже поехала на красный
Профайл

§ Добринцофф
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6288
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.12.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует. Легковые авто там остановились, а вот упоротая газель тоже поехала на красный

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545740242

Действительно на втором светофоре и полиция и газель на красный проехали.
Профайл

§ alex_60
Видео с грубыми нарушениями ПДД
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит можно ехать в кассу за деньгами.
Профайл

§ bgb
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.12.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Значит можно ехать в кассу за деньгами.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545742348

за то, что снял полицейскую машину, положена премия!
за премией приходите в двд. с собой иметь кружку, ложку и смену белья...))) 8-)
Профайл

§ 3DO
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.12.18 - 20:42
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ olegggon
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.12.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А дорпол не на красный проезжал.


Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545753640


А вы бы попробовали бы проехать до дорпола
, как на том видео. Вы бы поимели неприятностей по полной программе. С разводом на красный свет, на выпивку, и т. д. Или я не прав?
Профайл

§ Vital
Видео с грубыми нарушениями ПДД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6798
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Прав. На мигающий зелёный он бы вас остановил. И началось бы .....
Профайл

§ bumerang
Видео с грубыми нарушениями ПДД
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 26.12.18 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Прав. На мигающий зелёный он бы вас остановил. И началось бы .....

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545764654

Ой, да ничего не было, 100 раз сам проезжал на мигающий, и видел других - и все это на глазах у жолпола, и ни разу никто никого не остановил. А вот то, что они потом на 2-м светофоре на красный проехали, это косяк, точнее залёт))

[Исправлено: bumerang, 26.12.2018 - 01:08]
Профайл

§ АбраКадабра
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Ой, да ничего не было, 100 раз сам проезжал на мигающий, и видел других - и все это на глазах у жолпола, и ни разу никто никого не остановил.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314

Зеленый мигающий не запрещает нам движение! Он нас оповещает о том, что действие его заканчивается!
Профайл

* Yorik
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.12.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А Вы внимательно видео смотрели? Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует.

Как это - "вроде тоже"? Есть там перед светофором табличка "стоп" или нет? Насколько я помню - нет, да и на видео Вашем ее не видно. Разметки сейчас наверняка нет, в силу времени года. А значит - читаем внимательно ПДД РК, п. 13.8:
"Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, выезжает в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде с перекрестка. В случае, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-линии и (или) знак 5.33, водитель руководствуется сигналами каждого светофора."
Так что считайте, сколько "знатоков" ПДД собрались на одном перекрестке, создав затор на нем по сути...
Профайл

§ лимон
Видео с грубыми нарушениями ПДД
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
водитель руководствуется сигналами каждого светофора."


так они и остановились на красный перед этим светофором, а не "создали затор"
Профайл

§ dandiv
Видео с грубыми нарушениями ПДД
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.12.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Как это - "вроде тоже"? Есть там перед светофором табличка "стоп" или нет? Насколько я помню - нет, да и на видео Вашем ее не видно.

Как бы видео не мое ;-) И я написал вроде тоже, потому-что на видео плохо видно
Вот на этом скрине обвел красным

Не табличка стоп линии вдалеке? Что там тогда может быть в виде продолговатой информационной таблички?
p/s на фотку кликнуть, чтобы посмотреть в увеличенном размере

[Исправлено: dandiv, 26.12.2018 - 16:52]
Профайл

* Yorik
Видео с грубыми нарушениями ПДД
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.12.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
так они и остановились на красный перед этим светофором, а не "создали затор"

Вопрос не только в сигнале светофора, Вы прочитайте все предложение в ПДД. Если водитель въехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, то должен выехать с него независимо от сигналов светофора по пути следования - если перед светофорами по пути следования нет таблички "стоп" или стоп-линии.
Цитата:
dandiv:
Как бы видео не мое

Простите, случайно :-)
Цитата:
dandiv:
Вот на этом скрине обвел красным

первая табличка, обведенная Вами - к обсуждаемому вопросу отношения не имеет, а далее, у второго светофора - сложно что-то разглядеть. Не часто езжу там - надо будет обратить внимание при случае. В любом раскладе - все просто: есть табличка - нарушили Газель и т.д., кто проехал. Нет таблички - не знают ПДД и нарушают их (создав затор) те, кто стоит на втором светофоре...
Исходя из здравой логики - таблички не должно быть: других выездов нет, пешеходов в любом случае пропускаем...
Тут почему-то стали обсуждать только сигнал светофора изначально, упустив правила проезда перекрестков.
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: лимон

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 2
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх