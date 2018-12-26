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§ NG.kz
У казахстанских полицейских не будет новогодних корпоративов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 34578
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство внутренних дел Казахстана не будет проводить новогодний корпоратив. Об этом сообщил директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций министерства Алмас Садубаев.
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§ yudjin
Re: У казахстанских полицейских не будет новогодних корпоративов
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
некоторые в течение года отгуляли... бары-рестораны, кабаки-сауны... читали-помним.
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