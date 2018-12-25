Цитата: лимон:

так они и остановились на красный перед этим светофором, а не "создали затор"

Вопрос не только в сигнале светофора, Вы прочитайте все предложение в ПДД. Если водитель въехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, то должен выехать с него независимо от сигналов светофора по пути следования - если перед светофорами по пути следования нет таблички "стоп" или стоп-линии.

Цитата: dandiv:

Как бы видео не мое

Простите, случайно

Цитата: dandiv:

Вот на этом скрине обвел красным

первая табличка, обведенная Вами - к обсуждаемому вопросу отношения не имеет, а далее, у второго светофора - сложно что-то разглядеть. Не часто езжу там - надо будет обратить внимание при случае. В любом раскладе - все просто: есть табличка - нарушили Газель и т.д., кто проехал. Нет таблички - не знают ПДД и нарушают их (создав затор) те, кто стоит на втором светофоре...

Исходя из здравой логики - таблички не должно быть: других выездов нет, пешеходов в любом случае пропускаем...

Тут почему-то стали обсуждать только сигнал светофора изначально, упустив правила проезда перекрестков.