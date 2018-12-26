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≡ Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34576
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако их истории болезней и лечения хранятся в цифровом формате, и получить их можно в центральных районных больницах или в областных центрах. Там пациенты могут получить доступ к личному кабинету, где можно увидеть, кто его лечил и как.
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§ Гога
Re: Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.12.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас по госзаказу есть куча учётных форм, их 121, где медицинские организации заполняют информацию об оказанных пациентам услугах Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33324
И сразу все станут здоровыми !
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§ drakon
Re: Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. Теперь с 2019 года они на бумаге заполнять ничего не будут, только в информационных системах"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33324

Какие мы - отсталыею У нас все врачи.
И домашний и Спецврачи - заполняют-
бумажный вариант Карты. И чёта в
компах там смотрят. Бумажные карты - существуют... :lol:
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§ alex_60
Re: Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И чёта в
компах там смотрят.


ищут в интернете как лечить.
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§ drakon
Re: Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Поликлиники отдалённых сёл Казахстана

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33324

Уххх, ты. У вас уже в оттдалёных сёлах-
поликлиники - есть? :lol:
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§ alex_60
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2241
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
уже в оттдалёных сёлах-
поликлиники - есть?


передвижные медицинские поезда точно есть.
///С 2010 года тремя консультативно-диагностическими поездами за 1451 день работы были осмотрены жители 1074 населенных пунктов всех областей республики. Обследовано 304 667 жителей, в том числе 72 600 детей. Количество врачебных посещений составило 2 027 722. Проведено 1 282 618 диагностических процедур (278 414 ультразвуковых исследований внутренних органов, 4058 спирографий, 56 862 эхоэнцефалографий и ультразвуковых допплерографий головного мозга, 105 968 электрокардиографий, 63 781 измерение внутриглазного давления, 70356 рентгенологических исследований, 20 733 эзофагогастродуоденоскопий, 682 446 клинико-биохимических анализов), 3790 малых амбулаторных операций, 21 телемедицинская консультация. Стоматологическая помощь оказана 74 761 жителю.///
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§ drakon
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и ультразвуковых допплерографий головного мозга,

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791335&topic_id=36424&forumid=1#791335

Видать ещё - не всем сделали... :lol: :-o
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