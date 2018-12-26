drakon Re: Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15426

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:57 Цитата:

. Теперь с 2019 года они на бумаге заполнять ничего не будут, только в информационных системах"



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33324 . Теперь с 2019 года они на бумаге заполнять ничего не будут, только в информационных системах"Источник:

Какие мы - отсталыею У нас все врачи.

И домашний и Спецврачи - заполняют-

бумажный вариант Карты. И чёта в

компах там смотрят. Бумажные карты - существуют...