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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2238
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почитаешь такое, волосы дыбом встанут.
нур кз

///Штрафовать детей за разговоры не на казахском языке предложили в Павлодарской области.
Следующий сезон в детском лагере планируется провести в стиле «Kazakh camp». Поэтому главным требованием станет общение ребят исключительно на государственном языке.
Все учащиеся, которые планируют приезжать туда отдыхать, будут отдыхать чисто на казахском языке. Будут штрафоваться дети, которые будут на других языках изъясняться», ///
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта инфа уже везде. Само собой сразу же вышло опровержение, но это уже не имеет значения. :-(
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 975
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ряд сел намерены переименовать в Павлодарской области"
Там прям эпицентр, судя по всему
Nur.kz
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11101
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Штрафовать детей за разговоры не на казахском языке предложили в Павлодарской области.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791303&topic_id=29403&forumid=2&1545798378

Тут сразу два нарушения - конституционное и общечеловеческое право говорить на родном языке и штрафовать детей попросту невозможно юридически. Или речь идёт о какой-нибудь внутрилагерной "валюте". У нас такая была в день самоуправления, когда в различных конкурсах зарабатывались фантики, а потом они же тратились на всякие вкусняшки.
А, нет. Это сказал аким района. За такие слова его выпереть с госслужбы и посадить ещё нужно.

[Исправлено: Victor Yang, 26.12.2018 - 10:43]
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6797
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не нашел я некого опровержение. Вроде все посерьезному.
Цитата:
alex_60:

А уменя уже не встают волосы дыбом. Примеры соседних стран есть, наши идут той же дорогой. Один сценарий . Это вскоре будет расспространятся по всей стране и во всех сферах.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.12.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60
Цитата:
*Власти украинского Житомира запретили руководству детских садов звать на утренники Деда Мороза и Снегурочку. Об этом сообщил местный журналист Сергей Форест. Помимо Деда Мороза «декоммунизированными» также оказались другие известные сказочные персонажи, без которых редко обходятся детские праздники — Буратино, Мальвина и Золушка. Подобная рекомендация была дана чиновниками Управления образования Житомира на совместном заседании с директорами детских садов.*
С них пример берут ?

[Исправлено: Гога, 26.12.2018 - 08:17]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2238
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.12.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
. Это сказал аким района. За такие слова его выпереть с госслужбы и посадить ещё нужно.


так еще и прикрылся как.
////По словам районного главы, такое решение принято чиновниками после изучения статьи президента «Семь граней великой степи» ///
значит по команде сработал, значит с самого верху все идет.
это нагнетания вопроса.
///будут отдыхать чисто на казахском языке///
это же надо такое было придумать

[Исправлено: alex_60, 26.12.2018 - 11:28]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 3)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.12.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или вот ещё шедевр - Цитата:
Барби и Буратино хотят запретить на территории ЕАЭС 09:00 03 апреля 2017 С таким предложением выступил Казахстан, один из пяти участников Евразийского экономического союза. Цель - защита психического здоровья детей.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11101
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
значит по команде сработал, значит с самого верху все идет.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791307&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=2#791307

Если он не так понял - не значит, что так и имелось ввиду.
Цитата:
Гога:
Помимо Деда Мороза «декоммунизированными» также оказались другие известные сказочные персонажи, без которых редко обходятся детские праздники — Буратино, Мальвина и Золушка.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791307&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=2#791307

И ничего, что Буратино - итальянец, а Золушка - из западной Европы? Дед Мороз - просто переименованный Святой Николай. А вот снегурочка - в принципе, не совсем советская.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6797
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Цитата:

Если он не так понял - не значит, что так и имелось ввиду

Все он правильно понял. Не надо думать что там дураки сидят. Что он хотел сказать о штрафах ,он и сказал.
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