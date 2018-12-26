Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 3) #14649





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11101

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:30 Цитата: alex_60:

значит по команде сработал, значит с самого верху все идет.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791307&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=2#791307 значит по команде сработал, значит с самого верху все идет.Источник:

Если он не так понял - не значит, что так и имелось ввиду.

Цитата: Гога:

Помимо Деда Мороза «декоммунизированными» также оказались другие известные сказочные персонажи, без которых редко обходятся детские праздники — Буратино, Мальвина и Золушка.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=791307&order=0&viewmode=flat&pid=0&forumid=2#791307 Помимо Деда Мороза «декоммунизированными» также оказались другие известные сказочные персонажи, без которых редко обходятся детские праздники — Буратино, Мальвина и Золушка.Источник:

И ничего, что Буратино - итальянец, а Золушка - из западной Европы? Дед Мороз - просто переименованный Святой Николай. А вот снегурочка - в принципе, не совсем советская.