NG.kz Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:04 Однако их истории болезней и лечения хранятся в цифровом формате, и получить их можно в центральных районных больницах или в областных центрах. Там пациенты могут получить доступ к личному кабинету, где можно увидеть, кто его лечил и как.

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