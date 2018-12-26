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§ NG.kz
Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на электронный формат в 2022 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34574
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однако их истории болезней и лечения хранятся в цифровом формате, и получить их можно в центральных районных больницах или в областных центрах. Там пациенты могут получить доступ к личному кабинету, где можно увидеть, кто его лечил и как.
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§ Гога
Re: Поликлиники отдалённых сёл Казахстана перейдут на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.12.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас по госзаказу есть куча учётных форм, их 121, где медицинские организации заполняют информацию об оказанных пациентам услугах Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33324
И сразу все станут здоровыми !
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