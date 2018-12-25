Сыкымы Re: Минимальный размер пенсии в Казахстане с 2019 года составит... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 747

Регистрация: 27.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:45 Цитата: По данным пресс-службы Минтруда и социальной защиты, повышение размеров солидарных пенсий будет осуществляется с опережением уровня инфляции на 2%.

7 - 2 = 5. Инфляция за год всего-то 5%! Ай, молодцы, ай, красавчики! Да и минимальная пенсия будет не 65 806, а 52 145. Вот и верь после этого госчиновникам...