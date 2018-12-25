bumerang Видео с грубыми нарушениями ПДД #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 165

Регистрация: 03.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:07 Цитата: Vital:

Прав. На мигающий зелёный он бы вас остановил. И началось бы .....



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545764654 Прав. На мигающий зелёный он бы вас остановил. И началось бы .....Источник:

Ой, да ничего не было, 100 раз сам проезжал на мигающий, и видел других - и все это на глазах у жолпола, и ни разу никто никого не остановил. А вот то, что они потом на 2-м светофоре на красный проехали, это косяк, точнее залёт))



[Исправлено: bumerang, 26.12.2018 - 01:08]