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§ NG.kz
Видео с грубыми нарушениями ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нарушают правила дорожного движения. В том числе и полиция.
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§ Козлов я
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело Павлика Морозова понад усих! А дорпол не на красный проезжал.
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§ dandiv
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.12.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А дорпол не на красный проезжал.

А Вы внимательно видео смотрели? Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует. Легковые авто там остановились, а вот упоротая газель тоже поехала на красный
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§ Добринцофф
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6288
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.12.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует. Легковые авто там остановились, а вот упоротая газель тоже поехала на красный

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545740242

Действительно на втором светофоре и полиция и газель на красный проехали.
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§ alex_60
Видео с грубыми нарушениями ПДД
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит можно ехать в кассу за деньгами.
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§ bgb
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4187
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 25.12.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Значит можно ехать в кассу за деньгами.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545742348

за то, что снял полицейскую машину, положена премия!
за премией приходите в двд. с собой иметь кружку, ложку и смену белья...))) 8-)
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§ 3DO
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1905
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 25.12.18 - 20:42
Комментарий удален модератором.
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§ olegggon
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.12.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А дорпол не на красный проезжал.


Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545753640


А вы бы попробовали бы проехать до дорпола
, как на том видео. Вы бы поимели неприятностей по полной программе. С разводом на красный свет, на выпивку, и т. д. Или я не прав?
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§ Vital
Видео с грубыми нарушениями ПДД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6795
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Прав. На мигающий зелёный он бы вас остановил. И началось бы .....
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