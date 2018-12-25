Добринцофф Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6288

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:18 Цитата: dandiv:

Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует. Легковые авто там остановились, а вот упоротая газель тоже поехала на красный



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33314?1545740242 Там далее тоже светофор и там тоже загорелся красный и и знак стоп-линии вроде тоже присутствует. Легковые авто там остановились, а вот упоротая газель тоже поехала на красныйИсточник:

Действительно на втором светофоре и полиция и газель на красный проехали.