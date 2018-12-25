Цитата: Добринцофф:Работягам можно только посочувствовать,целый день на ногах в неотапливаемой жестяной коробке ,если на улице сейчас -25,то там будет ощущаться ещё больше.Хочется верить ,что это был просто показушный запуск и людей распустили по домам.

А представьте, что там в июле будет.