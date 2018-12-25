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≡ В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При небольшой модернизации мощность можно утроить, забирая на переработку весь мусор с полигонов области, отметил на церемонии открытия директор ТОО «EKO SITI KZ» Жандос ЖАКСЫБАЕВ. Стоимость проекта – около 300 млн тенге.
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* Гога
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.12.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
целая бутылка вернется в оборот Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307
Просто умиление вызвали эти слова у меня . Это в советское время видов бутылок было около десятка , да и то импортные не принимались . А сейчас каждый продукт в оригинальной бутылке . Как можно реально вернуть назад , в оборот ? Да и самим производителям выгоднее в новую тару наливать . Как то так .
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§ maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 971
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:Работягам можно только посочувствовать,целый день на ногах в неотапливаемой жестяной коробке ,если на улице сейчас -25,то там будет ощущаться ещё больше.Хочется верить ,что это был просто показушный запуск и людей распустили по домам.

А представьте, что там в июле будет. :-o
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§ maxsaf
Re: В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 971
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один момент. Мы свои системы переработки устанавливали в огромном помещении. А тут провода наружу, щиток электрический наружу, прям интересно, как они собираются работать в дождь, буран, или при сильных ветрах? Аким, когда кнопку нажимал - куда смотрел? :lol:
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