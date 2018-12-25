elektron Re: Посылки и письма будут принимать в открытом виде с 2019 года... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2317

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:48 Интересненнько получается. Какого извините лешего, это кого-то касается, что я и кому отправляю? Опять своими законами конституцию нарушают

"Право человека на неприкосновенность частной жизни является естественным правом человека, одним из основных конституционных прав, который принадлежит человеку от рождения и неотчуждаемо. Оно является одним из международных стандартов в области прав человека, который получил свое закрепление в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), и ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) и ряде других международно-правовых актов."

Во всяком случае согласно конституции России, да и относительно международного права.