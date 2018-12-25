/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Минимальный размер пенсии в Казахстане с 2019 года составит 65 806 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Минимальный размер пенсии в Казахстане с 2019 года составит 65 806 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Солидарную пенсию повысят на 7% с нового года. Государственная базовая пенсионная выплата повысится на 5%. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что повышение коснётся всех получателей пенсионных выплат, а их более двух млн человек.
Читать новость

§ alex_60
Re: Минимальный размер пенсии в Казахстане с 2019 года составит...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если человек не отчислял ничего и не работал,
он будет получать по достижении возраста 65806 тенге.
неплохо.
Профайл

§ Стрелец
Re: Минимальный размер пенсии в Казахстане с 2019 года составит...
Стрелец


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 25.12.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2019 году такой человек будет получать 16037 тг!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 2
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх