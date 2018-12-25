drakon Моя Деревенька и её окрестности. #14566





(Полноправные пользователи) Сообщений: 15421

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:04 Цитата: alex_60:

Ну так все только за стол садились.



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791263&topic_id=25576&forumid=2#791263 Ну так все только за стол садились.Источник:

Алекс, за стол все садились - после 2 часов дня.

В 23 часа, звонят Колокола, в 00.00 часов,

начинается Церковная Служба...