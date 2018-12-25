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≡ Абаев отрицает, что МИК РК заказал россиянам разработку системы мониторинга соцсетей за 1,7 млрд тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев отрицает, что МИК РК заказал россиянам разработку системы мониторинга соцсетей за 1,7 млрд тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что систему мониторинга соцсетей будут использовать только для выявления противоправного контента, а не протестных настроений.
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§ КГСПС
Re: Абаев отрицает, что МИК РК заказал россиянам разработку...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 653
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 25.12.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 декабря в МИК РК сообщали, что эффективную систему мониторинга соцсетей требовала общественность. Особенно в период распространения так называемых групп смерти, включая группы "Синий кит" и "Разбуди меня в 04.20.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33313. Как говорится, заставь дураков богу молится...
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