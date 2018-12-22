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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 971 из 971«1...969970971
Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зацените яйки: бледнолицый, темнокожий и представитель LGBT :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3943
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.12.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот любишь ты Виталя 0.5 за воротник и сразу в роль революционера.))))
Пухлик распращался на 5 листах
И уходя ушёл ,нак ёжик в туман
Конец фильма!
Хватит это мусолить .
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности.
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 966
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.12.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отходим от темы Зайка
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6794
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.12.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Вобщем тебе не понравилась моя курочка?))) :-( :-( :-( :-( я так старался :-x
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 9759
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.18 - 00:53
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.12.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Деревеньку и её посетителей и не только, поздравляю! :lol:
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§ Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4443
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.12.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Дракоша, Электрон - для вас!!!!! ))))

[Исправлено: Алиса, 24.12.2018 - 23:58]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, наша Золотая!!! :lol: :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2228
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что там тебе в этом году брат подарил на рождество?
в прошлом году , или позапрошлом, Gelandewagen помню дарил.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в этом году брат подарил

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791228&topic_id=25576&forumid=2#791228

Дарил, племянница тоже - дарила.
И мы им дарили... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, Индейку, запечённую в духовке,кушали.
По рецепту - моей Мамы. Но это было - не
так как у неё. Индейки, лучше, чем у Мамы -
была, я ещё не кушал... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2228
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.12.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Индейку, запечённую в духовке,кушали.


индейку же вроде американцы едят,
немцы гуся или утку. так вроде.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
немцы гуся или утку. так вроде.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=791257&topic_id=25576&forumid=2#791257

Алекс, я заказывал - индейку.
Хотел половину домой - взять.
Но - забыл. Вес её был - 6,8 кг.
Ещё не - запечённой.
Ваще надо было спросить у вашего-
Правительства,что нам кушать... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, особенно мне понравился - Автобан,
когда мы ехали - домой, в 21 час.
Иногда мне казалось, что я один -
еду по автобану. Движение было
практически - 0... :lol: :oops:
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