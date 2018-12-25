elektron В Затобольске начала работу первая очередь комплекса по сортировке и переработке 40 000 т мусора в год #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2317

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:09 три раза перечитал, так и не понял...

Стоимость проекта – около 300 млн тенге.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023



При таком подходе глава области обещал финансовое содействие – на прокладку коммуникаций, в частности, требуется около 200 млн тенге.



кому? Садвакасову или Жаксыбаеву: "забирая на переработку весь мусор с полигонов области, отметил на церемонии открытия директор ТОО «EKO SITI KZ» Жандос ЖАКСЫБАЕВ. Стоимость проекта – около 300 млн тенге."



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023



Хотя:

-До сих пор компания Марата Садвакасова все делала без денежной господдержки.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023



Для чего 200 млн.?

Если:

-- Мы нуждаемся в стабильном обеспечении сырьем, и комплекс решает эту проблему, - сказал корреспонденту «НГ» Садвакасов. – Уже есть договоренности, что макулатуру и картон у нас будут брать лисаковчане и местный производитель туалетной бумаги. Бой стекла, скорее всего, пойдет в Россию, целая бутылка вернется в оборот, металл заберет Караганда.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023



А что дальше?

Цены поднимут для жителей, за отвоз отходов?

Или кто и как будет эти 200млн. компенсировать? Или это подарок, откат, поддержка бизнеса?

если последнее, так нужно честно делить.

И да:

Цитата: Добринцофф:

Работягам можно только посочувствовать,целый день на ногах в неотапливаемой жестяной коробке Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33307?1545678023 Работягам можно только посочувствовать,целый день на ногах в неотапливаемой жестяной коробке Источник:



За такие боблосы могли бы и отапливаемый контейнер поставить.



[Исправлено: elektron, 24.12.2018 - 20:28]