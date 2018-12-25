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§ NG.kz
Посылки и письма будут принимать в открытом виде с 2019 года в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
C 1 января 2019 года "Казпочта" будет принимать все посылки и письма от физлиц только в открытом виде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу организации. Но будут исключения.
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* drakon
Re: Посылки и письма будут принимать в открытом виде с 2019 года...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.12.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любимое занятие государства,
по карманом граждан - шариться... :lol:
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§ Сергей_я
Re: Посылки и письма будут принимать в открытом виде с 2019 года...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2655
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.12.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности здоровья и жизни пользователей услуг оператора почты и его работников Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33315

Впервые слышу что б хоть один сотрудник почты пострадал от посылок.
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§ elektron
Re: Посылки и письма будут принимать в открытом виде с 2019 года...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.12.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересненнько получается. Какого извините лешего, это кого-то касается, что я и кому отправляю? Опять своими законами конституцию нарушают :-x
"Право человека на неприкосновенность частной жизни является естественным правом человека, одним из основных конституционных прав, который принадлежит человеку от рождения и неотчуждаемо. Оно является одним из международных стандартов в области прав человека, который получил свое закрепление в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), и ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) и ряде других международно-правовых актов."
Во всяком случае согласно конституции России, да и относительно международного права.
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