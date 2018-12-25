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§ NG.kz
Видео с грубыми нарушениями ПДД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34570
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нарушают правила дорожного движения. В том числе и полиция.
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§ Козлов я
Re: Видео с грубыми нарушениями ПДД
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 25.12.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело Павлика Морозова понад усих! А дорпол не на красный проезжал.
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