alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. #14559





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2227

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:14 Ну что там тебе в этом году брат подарил на рождество?

в прошлом году , или позапрошлом, Gelandewagen помню дарил.